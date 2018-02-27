В Якутии школьники решили заработать на чипсах из карася
В Якутии школьники из поселения Второй Хомустах стали выпускать чипсы из местного карася. Дети создали проект на основе бизнес-инкубатора своего учебного заведения.
Вначале они стали победителями районного этапа состязания «Начинающий фермер», а затем достаточно успешно проведи презентацию своей продукции в рамках регионального этапа интеллектуальной игры. Чипсы из карася производятся в форме небольших батончиков. Изготавливают продукт из вареной рыбы, приправленной луком и солью.
Производители отметили, что продукция содержит много жирных кислот, цинка, хрома и фосфора. Дети намереваются реализовать чипсы в местных магазинах и школьной столовой. В случае если объем продаж достигнет запланированных 7,5 тысячи единиц, производители получат выручку в объеме 300 тысяч рублей.
Вначале они стали победителями районного этапа состязания «Начинающий фермер», а затем достаточно успешно проведи презентацию своей продукции в рамках регионального этапа интеллектуальной игры. Чипсы из карася производятся в форме небольших батончиков. Изготавливают продукт из вареной рыбы, приправленной луком и солью.
Производители отметили, что продукция содержит много жирных кислот, цинка, хрома и фосфора. Дети намереваются реализовать чипсы в местных магазинах и школьной столовой. В случае если объем продаж достигнет запланированных 7,5 тысячи единиц, производители получат выручку в объеме 300 тысяч рублей.
Автор: Валерий Антонов