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Прождавшая три часа скорую помощь жительница Твери умерла в больнице
В Твери женщина, которая три часа прождала скорую помощь, скончалась в больницу. По факту случившегося Заволжский следственный отдел начал проводить проверку. Сведениями делятся местные СМИ.

Прождавшая три часа скорую помощь жительница Твери умерла в больнице


По имеющимся данным, жительница Твери почувствовала себя плохо 1 февраля, в частности, у нее поднялось давление. О случившемся она сообщила диспетчеру скорой помощи, но бригада медиков приехала на вызов спустя три часа. Врачи сделали пациентке укол магнезии, после чего уехали.

На следующее утро женщина проснулась от резких болей в груди, ей было очень трудно дышать. На дом она повторно вызвала скорую помощь, которая прибыла через 30 минут. После произведения осмотра было принято решение об экстренной госпитализации. В больнице пациентка скончалась от левожелудочной недостаточности.

После проведения проверки правоохранителями будет принято процессуальное решение.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:01
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