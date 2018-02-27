Япония успешно запустила ракету с новейшим разведывательным спутником
27 февраля, в 07:34 мск, агентство JAXA из Японии произвело успешный запуск ракеты-носителя типа Н2-А с установленным на борту новейшим разведывательным спутником модели Optical 6. Полет начался с космодрома Танэгасима (Кагосима).
Ракета-носитель должна доставить спутник, созданный компанией Mitsubishi Electric, на околоземную орбиту. Пока полет проходит по графику. Оказавшись в конечной точке, аппарат будет с помощью оптических приборов снимать Землю, реализуя задачи государственной миссии Information Gathering Satellite.
Ранее сообщалось об успешно проведенных испытаниях самой маленькой в мире ракеты.
Ракета-носитель должна доставить спутник, созданный компанией Mitsubishi Electric, на околоземную орбиту. Пока полет проходит по графику. Оказавшись в конечной точке, аппарат будет с помощью оптических приборов снимать Землю, реализуя задачи государственной миссии Information Gathering Satellite.
Ранее сообщалось об успешно проведенных испытаниях самой маленькой в мире ракеты.
Автор: Джанабилова Татьяна П