Израильская компания Cellebrite смогла взломать iOS 11 и iPhone X
Компания Cellebrite, являющаяся израильским разработчиком программного обеспечения, сообщила своим клиентам о том, что легко способна взломать iOS 11. Такой информацией делится издание Forbes.
По данным СМИ, Департаменту внутренней безопасности США удалось получить данные с iPhone X в рамках дела о торговле оружием в ноябре прошлого года. Имеется информация, что для этого применялись технологии компании Cellebrite.
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Phone X был отправлен израильским специалистам 20 ноября, все данные удалось извлечь 5 декабря. На данный момент остается не понятным, как именно программисты получили закрытую информацию.
Издание Forbes отмечает, что в документации компании Cellebrite указывается, что специалисты могут взломать iPhone и iPad с iOS 11. Свои технологии она продает сотрудникам правоохранительных органов по всему миру.
По данным СМИ, Департаменту внутренней безопасности США удалось получить данные с iPhone X в рамках дела о торговле оружием в ноябре прошлого года. Имеется информация, что для этого применялись технологии компании Cellebrite.
i
Phone X был отправлен израильским специалистам 20 ноября, все данные удалось извлечь 5 декабря. На данный момент остается не понятным, как именно программисты получили закрытую информацию.
Издание Forbes отмечает, что в документации компании Cellebrite указывается, что специалисты могут взломать iPhone и iPad с iOS 11. Свои технологии она продает сотрудникам правоохранительных органов по всему миру.
Автор: Валерия Орлова