«Первый канал» прокомментировал слова Якубовича о «Поле чудес»
Леонид Якубович, известный по работе ведущего шоу «Поле чудес», достаточно негативно выразился относительно игроков телепроекта. Он больше 25 лет ведет популярную передачу и обычно сообщает, что отзывается положительно. «Первый канал» прокомментировал ситуацию, отметив, что слова были вынуты из контекста.
Якубович сообщил, что когда 21-й век на дворе, а 9 взрослых человек, с хорошим образованием, всерьез на глазах перед всей страной по буквам отгадывают всего одно слово в течение 1,5-2 часов - это шизофрения. Он отметил, что однажды игроки смогли удивить его признанием, что не знают имени Михаила Булгакова и никогда не читали «Мастера и Маргариту». Помимо этого, Леонид Аркадьевич охарактеризовал «Поле чудес», как «бестолковую программу». В этот момент ведущие Меньшова и Галкин посчитали необходимым сменить тему. В соцсетях это спровоцировало большое количество обсуждений. При этом пресс-центр «Первого канала» отмечает, что эти слова были вырваны из контекста, что привело к их неверному толкованию.
Подчеркивается, что речь шла о подготовке игроков к съемкам до начала телепередачи. Якубович говорил о шизофрении со смехом.
«Я знакомлюсь с игроками, один вопрос я задаю: "О чем нельзя говорить?". И еще я им говорю - это уже не секрет давным-давно - я говорю: "Ребята, забудьте слово "играть". Посмотрим на это с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. (Смеется). Это шизофрения. Что вы, ребята?! Не об этом разговор! Вы же не за этим приехали. Вас кто-то живым - здоровым увидит на экране, все! Человек будет пить до утра! А если еще и привет передадите - так это обморок. Вот и все, давайте про это!» - сказал Якубович.
Якубович сообщил, что когда 21-й век на дворе, а 9 взрослых человек, с хорошим образованием, всерьез на глазах перед всей страной по буквам отгадывают всего одно слово в течение 1,5-2 часов - это шизофрения. Он отметил, что однажды игроки смогли удивить его признанием, что не знают имени Михаила Булгакова и никогда не читали «Мастера и Маргариту». Помимо этого, Леонид Аркадьевич охарактеризовал «Поле чудес», как «бестолковую программу». В этот момент ведущие Меньшова и Галкин посчитали необходимым сменить тему. В соцсетях это спровоцировало большое количество обсуждений. При этом пресс-центр «Первого канала» отмечает, что эти слова были вырваны из контекста, что привело к их неверному толкованию.
Подчеркивается, что речь шла о подготовке игроков к съемкам до начала телепередачи. Якубович говорил о шизофрении со смехом.
«Я знакомлюсь с игроками, один вопрос я задаю: "О чем нельзя говорить?". И еще я им говорю - это уже не секрет давным-давно - я говорю: "Ребята, забудьте слово "играть". Посмотрим на это с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. (Смеется). Это шизофрения. Что вы, ребята?! Не об этом разговор! Вы же не за этим приехали. Вас кто-то живым - здоровым увидит на экране, все! Человек будет пить до утра! А если еще и привет передадите - так это обморок. Вот и все, давайте про это!» - сказал Якубович.
Автор: Валерий Антонов