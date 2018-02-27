Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018
exclusive / Шоу-бизнес / Важно

«Первый канал» прокомментировал слова Якубовича о «Поле чудес»
Леонид Якубович, известный по работе ведущего шоу «Поле чудес», достаточно негативно выразился относительно игроков телепроекта. Он больше 25 лет ведет популярную передачу и обычно сообщает, что отзывается положительно. «Первый канал» прокомментировал ситуацию, отметив, что слова были вынуты из контекста.

«Первый канал» прокомментировал слова Якубовича о «Поле чудес»


Якубович сообщил, что когда 21-й век на дворе, а 9 взрослых человек, с хорошим образованием, всерьез на глазах перед всей страной по буквам отгадывают всего одно слово в течение 1,5-2 часов - это шизофрения. Он отметил, что однажды игроки смогли удивить его признанием, что не знают имени Михаила Булгакова и никогда не читали «Мастера и Маргариту». Помимо этого, Леонид Аркадьевич охарактеризовал «Поле чудес», как «бестолковую программу». В этот момент ведущие Меньшова и Галкин посчитали необходимым сменить тему. В соцсетях это спровоцировало большое количество обсуждений. При этом пресс-центр «Первого канала» отмечает, что эти слова были вырваны из контекста, что привело к их неверному толкованию.

Подчеркивается, что речь шла о подготовке игроков к съемкам до начала телепередачи. Якубович говорил о шизофрении со смехом.

«Я знакомлюсь с игроками, один вопрос я задаю: "О чем нельзя говорить?". И еще я им говорю - это уже не секрет давным-давно - я говорю: "Ребята, забудьте слово "играть". Посмотрим на это с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. (Смеется). Это шизофрения. Что вы, ребята?! Не об этом разговор! Вы же не за этим приехали. Вас кто-то живым - здоровым увидит на экране, все! Человек будет пить до утра! А если еще и привет передадите - так это обморок. Вот и все, давайте про это!» - сказал Якубович.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:36
Читайте также
Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор
Все члены исполкома Федерации керлинга России
В Бурятии уменьшили размер доплат к пенсиям
Генсек ФИФА назвала ЧМ в России «величайшим шоу
Саудовским женщинам разрешили служить в армии
В Новосибирске 11-летний цыган женился на
РЖД предлагает упразднить список запрещенных для
В Верховной Раде ужесточили ответственность за
Дмитрий Рогозин призвал прекратить «утечку
Майк Тайсон посетил детский сад в Челябинске
В Японии прошел традиционный турнир по бою на
Курс доллара к рублю снизился до минимума апреля
Добавление комментария
Последние новости
27.02, 19:02 Новый Audi A6 расссекретили до официальной премьеры
27.02, 18:55 Honda отзовет в КНР более 370 тысяч автомобилей из-за
27.02, 18:49 Ученые: Слоны скрещивались с мамонтами
27.02, 18:40 «Холостяк»: Дарья Клюкина поборется за сердце Егора Крида
27.02, 18:32 В Башкирии при ДТП с участием автобуса и грузовика
27.02, 18:31 Глюкоза показала фото с занятий йогой с мужем
27.02, 18:26 Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор
27.02, 18:20 В Израиле найдено уникальное кольцо с образом Николая
27.02, 18:13 В Сети появились официальные фотографии рестайлинговой
27.02, 18:00 Жерар Депардье из-за проблем со здоровьем отменил
27.02, 17:53 Премьеру «Мстителей: Война бесконечности» вновь
27.02, 17:45 Все члены исполкома Федерации керлинга России выразили
27.02, 17:40 ЕСПЧ обязал Украину выплатить поджарившей яичницу на
27.02, 17:38 Алена Кравец нашла доказательства предоставления
27.02, 17:30 В Бурятии уменьшили размер доплат к пенсиям чиновников
27.02, 17:23 В Hyundai прогнозируют появление беспилотных автомобилей
27.02, 17:18 В Башкортостане три человека погибли в ДТП
27.02, 17:15 Поклонников Насти Каменской испугал изнеможенный внешний
27.02, 17:05 Samsung Galaxy J6 засветился на бенчмарке Geekbench
27.02, 16:58 Анастасия Волочкова оскорбила фанатку в ее Instagram