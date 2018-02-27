MWC-2018: Leagoo представила бюджетный аналог iPhone X
Компания Leagoo представила бюджетный аналог iPhone X с HD + экраном на 5,85 дюймов. Стоимость смартфона после старта продаж составит 149,99 долларов. О новинке стало известно на выставке MWC-2018.
Leagoo S9 станет первым в мире прототипом iPhone, функционирующим на базе ОС Android. В комплектацию смартфона входит камера с функцией Face Access, позволяющая за 0,1 секунды снять блокировку экрана, память на 4 Гб и 32 Гб, слот для microSD-карт, батарея на 3300 мАч.
Разработчикам удалось в своем устройстве задействовать жесты Apple, например, переход к домашнему экрану по «свайпу вверх». Дата выхода Leagoo S9 на рынок пока неизвестна.
Ранее сообщалось об особенностях экрана S9.
Leagoo S9 станет первым в мире прототипом iPhone, функционирующим на базе ОС Android. В комплектацию смартфона входит камера с функцией Face Access, позволяющая за 0,1 секунды снять блокировку экрана, память на 4 Гб и 32 Гб, слот для microSD-карт, батарея на 3300 мАч.
Разработчикам удалось в своем устройстве задействовать жесты Apple, например, переход к домашнему экрану по «свайпу вверх». Дата выхода Leagoo S9 на рынок пока неизвестна.
Ранее сообщалось об особенностях экрана S9.
Автор: Джанабилова Татьяна П