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Финские разработчики представили новую операционную систему Sailfish OS 3.0
На проходящей в Барселоне выставке Mobile World Congress 2018 финскими разработчиками была представлена новая независимая операционная система Sailfish OS 3.0. Специалисты компании производителя Jolla заявили об усовершенствованном и доступном продукте для многих мобильных устройств, способном составить конкуренцию Android и iOS.

Финские разработчики представили новую операционную систему Sailfish OS 3.0


Разработка операционной системы началась еще в 2012 году, но должного внимания не получила, потому как в то время существовало множество различных аналогов такого типа технологии: Blackberry OS, Windows Mobile, Ubuntu Touch и другие. После того как эти операционки практически прекратили свое существование в наше время, разработчики решили попробовать обновить, усовершенствовать и доработать начальные проекты и все-таки выпустить качественный продукт.

Главным преимуществом Sailfish OS 3.0 называют гибкость и доступность, проявленные в поддержке различного рода устройств, обладающими как мощными, так и средними характеристиками. Судя по данным публикаций, такая технология будет доступна также для устаревших коммуникаторов и персональных компьютеров. Анонсируется установка ОС и на кнопочный телефон Nokia 3310 выпущенного в 2017 году.

Финские разработчики представили новую операционную систему Sailfish OS 3.0


Пользователям данной системы будет доступна поддержка сервисов на базе блокчейна, программное обеспечение для любой точки мира, ландшафтный дизайн и футуристический визуальный стиль системы. Отдельно стоит упомянуть отлично проработанную систему безопасности, разработанной в основном для использования в корпоративном секторе рынка.

Более детальный список устройств и дату выпуска новой операционной системы не оглашают, но по предварительным данным Sailfish OS 3.0 будет доступна с лета этого года.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 09:44
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