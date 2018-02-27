Появились новые фотографии обновленной версии кроссовера Porsche Macan
В Сети появились фотографии рестайлинговой версии кроссовера Porsche Macan. Производитель переместил вниз центральные вентиляционные дефлекторы, чтобы освободить место для большого дисплея информационно-развлекательной системы.
Статистика говорит, что компакткросс Porsche Macan является самой продаваемой моделью компании. В прошлом году объём реализации возрос на 2%. Фотошопионы смогли запечатлеть обновленный паркетник в ходе тестов в прошедшее воскресенье, на испытания автомобиль вышел в камуфляжной плёнке.
Тем не менее, эксперты разглядели специальный рисунок, который говорит о том, что внешность модели осталась прежней. Если смотреть на заднюю часть Porsche Macan, то можно предположить, что дизайнеры немецкого автобренда решили соединить светодиодной полоской фонари. Именно такое решение было реализовано в модели Panamera.
Также в Сети появилось несколько снимков салона. В частности, производитель модифицировал приборную панель, размер экрана которой составил 12,3 дюйма.
Статистика говорит, что компакткросс Porsche Macan является самой продаваемой моделью компании. В прошлом году объём реализации возрос на 2%. Фотошопионы смогли запечатлеть обновленный паркетник в ходе тестов в прошедшее воскресенье, на испытания автомобиль вышел в камуфляжной плёнке.
Тем не менее, эксперты разглядели специальный рисунок, который говорит о том, что внешность модели осталась прежней. Если смотреть на заднюю часть Porsche Macan, то можно предположить, что дизайнеры немецкого автобренда решили соединить светодиодной полоской фонари. Именно такое решение было реализовано в модели Panamera.
Также в Сети появилось несколько снимков салона. В частности, производитель модифицировал приборную панель, размер экрана которой составил 12,3 дюйма.
Автор: Валерия Орлова