У границ РФ на Чёрном море замечен американский самолёт-разведчик
У границ РФ на Чёрном море заметили самолёт-разведчик США. Разведывательный борт EP-3E Aries II появился в базах данных порталов мониторинга авиационных ресурсов 26 февраля. Отмечается, что самолёт с позывным FARM26 на протяжении нескольких часов летал поблизости от побережья Краснодарского края и Крыма на высоте 7,5 км.
Разведчик прошел вдоль южного побережья полуострова - от Алупки в сторону Керченского пролива, а также летел по маршруту Анапа — Геленджик через Новороссийск. В соответствии с имеющимися данными, после вылета с базы Суда-Бэй, расположенной на острове Крит, маршрут борта шел над Грецией и Болгарией.
Помимо этого отмечается, что в указанный день на Чёрном море был заметили патрульный противолодочный авиалайнер P-8A Poseidon, принадлежащий США. Отмечается, что он поднялся с авиабазы Сигонелла в итальянской Сицилии.
Разведчик прошел вдоль южного побережья полуострова - от Алупки в сторону Керченского пролива, а также летел по маршруту Анапа — Геленджик через Новороссийск. В соответствии с имеющимися данными, после вылета с базы Суда-Бэй, расположенной на острове Крит, маршрут борта шел над Грецией и Болгарией.
Помимо этого отмечается, что в указанный день на Чёрном море был заметили патрульный противолодочный авиалайнер P-8A Poseidon, принадлежащий США. Отмечается, что он поднялся с авиабазы Сигонелла в итальянской Сицилии.
Автор: Валерий Антонов