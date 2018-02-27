Федерация керлинга: Мельдоний попал в организм Крушельницкого в Японии
Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев рассказал, что мельдоний в организме Александра Крушельницкого был обнаружен сразу после сборов уже в Японии. Первая проба была сдана спортсменом 22 января.
По словам Свищева, перед отъездом на сборы анализ показал, что в организме отлета нет никаких запрещенных веществ. После этого спортсмен отправился в пригород Саппоро. Проба, взятая в Пхенчхане 12 февраля, показала положительный результат. Также глава Федерации керлинга отметил, что вместе с отечественными спортсменами в Саппоро проходили тренировки американцев и японцев.
Свищев также подчеркнул, что подробности по делу будет выяснять Следственный комитет. По словам главы Федерации, количество вещества указывает на то, что имело место однократное использование запрещенного препарата.
«Место проведения и период преступления уже сейчас известны. Мы можем только помочь следствию разобраться», - рассказал глава федерации.
По словам Свищева, перед отъездом на сборы анализ показал, что в организме отлета нет никаких запрещенных веществ. После этого спортсмен отправился в пригород Саппоро. Проба, взятая в Пхенчхане 12 февраля, показала положительный результат. Также глава Федерации керлинга отметил, что вместе с отечественными спортсменами в Саппоро проходили тренировки американцев и японцев.
Свищев также подчеркнул, что подробности по делу будет выяснять Следственный комитет. По словам главы Федерации, количество вещества указывает на то, что имело место однократное использование запрещенного препарата.
«Место проведения и период преступления уже сейчас известны. Мы можем только помочь следствию разобраться», - рассказал глава федерации.
Автор: Махов Артем