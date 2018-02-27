Эд Ширан стал самым продаваемым музыкальным исполнителем 2017 года
Британская звезда Эд Ширан со своим альбомом «Разделить» (Divide) стал в 2017 году самым продаваемым музыкальным исполнителем. Сведения предоставила федерация звукозаписи IFPI.
В 36 странах мира альбом Ширана разошелся огромным тиражом, став «платиновым». Самой популярной песней оказалась композиция Shape Of You.
«Эд пишет потрясающие песни и обладают выдающимися вокальными данными, заставляющими людей чувствовать», - сказал Макс Лусад из Universal Music Group.
Рэпер Дрейк уступил лидерство и оказался со своим альбомом More Life на втором месте.
Ранее Эд Ширан попал под колеса автомобиля.
В 36 странах мира альбом Ширана разошелся огромным тиражом, став «платиновым». Самой популярной песней оказалась композиция Shape Of You.
«Эд пишет потрясающие песни и обладают выдающимися вокальными данными, заставляющими людей чувствовать», - сказал Макс Лусад из Universal Music Group.
Рэпер Дрейк уступил лидерство и оказался со своим альбомом More Life на втором месте.
Ранее Эд Ширан попал под колеса автомобиля.
Автор: Джанабилова Татьяна П