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Джигарханян и Цымбалюк-Романовская снова живут в одном доме
Армен Джигарханян с Виталиной Цымбалюк-Романовской снова живут в одном доме. Друзья актера помогли ему снять квартиру, как оказалось, рядом с жильем экс-супруги. Интересно, что теперь бывшие супруги стали соседями не только по дому, но и по подъезду.

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская снова живут в одном доме


Соседи артиста признались, что неоднократно видели его и Романовскую в своем подъезде, при этом они ни разу не встречали их вместе, поэтому неизвестно, проводят ли бывшие супруги время вместе или нет. Также они рассказали, что часто видят, как актера возит личный водитель, его экс-жена при этом ездит на собственном авто.

Жилье Джигарханяна оплачивают его приятели. Известно, что ежемесячно арендная плата за проживание в элитной квартире равна 100 тысячам рублей.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 10:09
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Комментарии
Комментатор
Надоели хуже горькой редьки.
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Сегодня, 11:38
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