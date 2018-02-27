Ким Кардашьян впервые показала младшую дочь Чикаго
Ким Кардашьян впервые показала фотографию новорожденной дочери Чикаго Уэст. На фотографии, которую светская львица обнародовала в сети Instagram, они с девочкой позируют на фоне кровати с обработкой в виде кошачьих ушек.
Звезда решила не делать длинные подписи к снимку, просто указав имя новорожденной дочери. Поклонники отметили, что девочка очень похожа на мать, так как имеет армянскую внешность. Фанаты пожелали ребенку и всей семье Кардашьян счастья и процветания. Публикация всего за несколько часов собрала более 5 миллионов лайков.
Кардашьян и Канье Уэст стали родителями третий раз 15 января. Пара приняла решение использовать услуги суррогатной матери. На протяжении более чем месяца звездные родители скрывали лицо новорожденной. Впервые оно промелькнуло в видео сестры Кардашьян Кайли Дженнер.
Звезда решила не делать длинные подписи к снимку, просто указав имя новорожденной дочери. Поклонники отметили, что девочка очень похожа на мать, так как имеет армянскую внешность. Фанаты пожелали ребенку и всей семье Кардашьян счастья и процветания. Публикация всего за несколько часов собрала более 5 миллионов лайков.
Кардашьян и Канье Уэст стали родителями третий раз 15 января. Пара приняла решение использовать услуги суррогатной матери. На протяжении более чем месяца звездные родители скрывали лицо новорожденной. Впервые оно промелькнуло в видео сестры Кардашьян Кайли Дженнер.
Автор: Махов Артем