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Выпущенный в Китае рестайлинговый Buick Envision покоряет США
В прошлом году на автомобильном рынке США было продано 41 000 автомобилей марки Buick Envision - первого американского авто, произведенного в Китае. Концерн GM решил закрепить успех и выпустил рестайлинговую версию кроссовера Envision, которую осенью представили на китайском рынке, а сейчас готовы к презентовать в США.

Выпущенный в Китае рестайлинговый Buick Envision покоряет США


Хоть Buick Envision и собран в Китае, это не отпугнуло автолюбителей США и, как показывают цифры, они с удовольствием приобретали американский автомобиль китайского производства. По объему продажи Envision сопоставимы с такими известными представителями SUV-класса, как BMW X3 или Мерседес GLC. Автоконцерн GM решил не затягивать с рестайлингом автомобиля, представив осенью на китайском рынке обновленную версию Buick Envision, а теперь готова модернизированная версия кроссовера и для автомобильного рынка США.

В рестайлинговой версии Buick Envision появилась кнопка старт-стоп, ионизатор воздуха, улучшена работа тормозной системы, улучшенная камера заднего вида и новый микрофон системы hands-free. Производитель усовершенствовал и упростил переключение режимов круиз-контроля, а также добавил в интерьер беспроводную зарядку для гаджетов, подогрев сидений и мультимедиа систему Buick eConnect с возможностью выхода в Интернет.

Внешний вид Buick Envision немного изменился благодаря модернизированной решетке радиатора и менее массивным задним фонарям. Созданную версию автомобиля для рынка США оснастили 9-ступенчатым автоматом, вместо 6-ступенчатого для рынка Китая. Под капотом - все тот же турбированный двигатель 2.0 SIDI (252 л.с.), который теперь обладает большей максимальной тягой в 400 Нм. Кроссовер Buick Envision - полноприводный автомобиль, имеющий индивидуальные муфты подключения задних колес. Шансы завоевать авторынок США, по мнению производителей, увеличит и цена автомобиля. Базовая модель обновленного Buick Envision стоит дешевле предыдущей версии кроссовера (32 990 против 33 995 долларов).

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 10:04
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