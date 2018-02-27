В Пханмунджоме обсуждают участие спортсменов из КНДР в Паралимпиаде
В Пханмунджоме обсуждают возможное участие спортсменов из КНДР в Паралимпиаде, которая пройдет Пхенчхане в период 9-18 марта. За стол переговоров 27 февраля сели представители Пхеньяна и Сеула, информирует телевизионный канал KBS.
Международный паралимпийский комитет обозначит название спортивных дисциплин и численность сборной КНДР на основе достигнутых договоренностей. Также стороны примут решение о посещении мероприятия северокорейскими корреспондентами, болельщиками и артистами.
В переговорах участвуют: Юн Чхоль, замсекретаря Ассоциации спорта инвалидов (КНДР), Чон Хён, зампред Комитета федерации инвалидов (КНДР), Хван Чхун Сон, секретарь Комитета по вопросам мирного объединения родины (КНДР), Им Чхан Гю, глава отдела Паралимпийских игр, и Ли Чжу Тхэ из Министерства объединения Южной Кореи.
Международный паралимпийский комитет обозначит название спортивных дисциплин и численность сборной КНДР на основе достигнутых договоренностей. Также стороны примут решение о посещении мероприятия северокорейскими корреспондентами, болельщиками и артистами.
В переговорах участвуют: Юн Чхоль, замсекретаря Ассоциации спорта инвалидов (КНДР), Чон Хён, зампред Комитета федерации инвалидов (КНДР), Хван Чхун Сон, секретарь Комитета по вопросам мирного объединения родины (КНДР), Им Чхан Гю, глава отдела Паралимпийских игр, и Ли Чжу Тхэ из Министерства объединения Южной Кореи.
Автор: Джанабилова Татьяна П