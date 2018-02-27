Моника Левински переосмыслила отношения с Биллом Клинтоном
Моника Левински, ставшая известной на весь мир после секс-скандалу с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, заявила, что недавно по-другому взглянула на отношение с ним. В этом ей помогло движение #MeToo.
По словам Левински, несмотря на то, что все интимные отношения были по обоюдному согласию, всё равно присутствовало злоупотребление властью. Только в 44 года знаменитость поняла, насколько было неравноправным положении между стажером Белого дома и президентом.
Левински отметила, что в то время Клинтон является ее начальником, одним из самых могущественных людей на планете. Как только она пришла на работу, политик находился на пике карьеры.
Моника Левински хотела бы присоединиться к движению #MeToo. Однако она напомнила, что в ее случае речь не может идти о сексуальном насилии.
О романе Клинтона и стажерки стало известно в 1998 году. Тогда президент публично опроверг отношения с Левински, но впоследствии признался в интимной связи с ней. В отношении президента была запущена процедура импичмента.
По словам Левински, несмотря на то, что все интимные отношения были по обоюдному согласию, всё равно присутствовало злоупотребление властью. Только в 44 года знаменитость поняла, насколько было неравноправным положении между стажером Белого дома и президентом.
Левински отметила, что в то время Клинтон является ее начальником, одним из самых могущественных людей на планете. Как только она пришла на работу, политик находился на пике карьеры.
Моника Левински хотела бы присоединиться к движению #MeToo. Однако она напомнила, что в ее случае речь не может идти о сексуальном насилии.
О романе Клинтона и стажерки стало известно в 1998 году. Тогда президент публично опроверг отношения с Левински, но впоследствии признался в интимной связи с ней. В отношении президента была запущена процедура импичмента.
Автор: Валерия Орлова