Новая игра Putin 20!8 доступна для скачивания в Steam
Студия Digital Mistake представила для пользователей интернета новую игру Putin 20!8, доступную для скачивания в онлайн-сервисе Steam. Судя по названию понятно, что главным героем стрелялки выступает президент Российской Федерации Владимир Путин.
По информации от разработчиков, игра посвящается поклонникам главы российской державы и противникам санкций, Дональду Трампу, Алексею Навальному и многим другим. Суть игры заключается в войне против бесчисленного количества врагов, на различных самолетах, в качестве агента КГБ и одного из влиятельнейших людей в мире, по версии авторитетного издания Форбс – Владимира Путина. Основной лозунг шутера – победить всевозможных врагов России принеся мир и радость для граждан.
В игре на данный момент доступно для выбора три самолета, которые можно улучшать вместе с навыками главного героя, а также огромное количество боссов и вражеских сил. Для прохождения потребуется умение быстро реагировать на происходящую ситуацию, уклоняться и уничтожать врагов, собирая золотые монеты. Разработчики планируют добавлять технику и расширять список вражеских сил, обновляя игру, при достижении отличной популярности.
На сайте Stream уже появилось большое количество скачавших и оценивших данную игру игроков, причем все комментарии позитивные и веселые, призывающие всех патриотов страны играть и очищать мир от нечисти. Стоимость стрелялки 42 рубля, а системные требования немного удивляют многих пользователей, потому как для не особо красочной игры без отсутствия отличной графики нужно иметь двухядерный процессор 3.2 гигагерца с двумя гигабайтами оперативной памяти, при 100 мегабайтах занимаемого места.
По информации от разработчиков, игра посвящается поклонникам главы российской державы и противникам санкций, Дональду Трампу, Алексею Навальному и многим другим. Суть игры заключается в войне против бесчисленного количества врагов, на различных самолетах, в качестве агента КГБ и одного из влиятельнейших людей в мире, по версии авторитетного издания Форбс – Владимира Путина. Основной лозунг шутера – победить всевозможных врагов России принеся мир и радость для граждан.
В игре на данный момент доступно для выбора три самолета, которые можно улучшать вместе с навыками главного героя, а также огромное количество боссов и вражеских сил. Для прохождения потребуется умение быстро реагировать на происходящую ситуацию, уклоняться и уничтожать врагов, собирая золотые монеты. Разработчики планируют добавлять технику и расширять список вражеских сил, обновляя игру, при достижении отличной популярности.
На сайте Stream уже появилось большое количество скачавших и оценивших данную игру игроков, причем все комментарии позитивные и веселые, призывающие всех патриотов страны играть и очищать мир от нечисти. Стоимость стрелялки 42 рубля, а системные требования немного удивляют многих пользователей, потому как для не особо красочной игры без отсутствия отличной графики нужно иметь двухядерный процессор 3.2 гигагерца с двумя гигабайтами оперативной памяти, при 100 мегабайтах занимаемого места.
Автор: Тригуб Сергей