Робби Уильямс 2 раза становился свидетелем появления НЛО
Робби Уильямс оказался свидетелем появления НЛО. Исполнитель во время интервью сообщил о ряде подозрительных происшествий в своей жизни, подчеркивая, что не принимал никаких веществ.
Робби Уильямс при разговоре с журналистами признался, что первый случай встречи с НЛО случился в США, а второй – на территории Великобритании. Певец отмечает, что не посещал вечеринок и не принимал алкоголь либо запретные вещества.
«Я видел вещи, которые совершенно не могу пояснить. Видел НЛО непосредственно над собой, и если бы имел при себе теннисный мяч, мог поразить корабль пришельцев», - отметил Робби Уильямс.
Робби Уильямс при разговоре с журналистами признался, что первый случай встречи с НЛО случился в США, а второй – на территории Великобритании. Певец отмечает, что не посещал вечеринок и не принимал алкоголь либо запретные вещества.
«Я видел вещи, которые совершенно не могу пояснить. Видел НЛО непосредственно над собой, и если бы имел при себе теннисный мяч, мог поразить корабль пришельцев», - отметил Робби Уильямс.
Автор: Валерий Антонов