Новая камера Sony для смартфонов умеет снимать в полной темноте
Компания Sony презентовала новую камеру, которая может делать снимки в полной темноте. По словам представителей бренда, максимальным значением ISO в ней является 51200.
Модуль сдвоенной камеры был показан в рамках выставки MWC 2018. Представители бренда отметили, что уже имеют несколько контрактов, в рамках которых приборы такого типа будут устанавливаться в смартфоны и другие портативные устройства. Также камера имеет повышенный ISO для видеосъемки.
Показанный в рамках выставки прототип сдвоенной камеры для портативных девайсов получил название Sony Fusion. Остальные технические характеристики устройства пока отсутствуют. Представители компании отметили, что камера появится в одном из новых смартфонов уже в текущем году.
Модуль сдвоенной камеры был показан в рамках выставки MWC 2018. Представители бренда отметили, что уже имеют несколько контрактов, в рамках которых приборы такого типа будут устанавливаться в смартфоны и другие портативные устройства. Также камера имеет повышенный ISO для видеосъемки.
Показанный в рамках выставки прототип сдвоенной камеры для портативных девайсов получил название Sony Fusion. Остальные технические характеристики устройства пока отсутствуют. Представители компании отметили, что камера появится в одном из новых смартфонов уже в текущем году.
Автор: Махов Артем