В Москве из инкассаторской сумки таинственно исчезли 14 млн рублей
В Москве из опломбированной инкассаторской сумки таинственно исчезли 14 млн рублей. Инцидент прокомментировала пресс-служба МВД.
Сообщается, 22 февраля инкассаторы забрали 18,5 млн рублей из компании по проспекту Мира. Денежные средства должны были быть доставлены в центральный офис на Бакунинской улице, но до 26 февраля оставалась в хранилище на Автозаводской улице.
Вскрыв сумку, получатели обнаружили 4,5 млн рублей и бумажную «куклу», нарезанную в соответствии с размером купюр. По поступившему в полицию заявлению проводится доследственная проверка.
Ранее в столице мужчину убили из-за сумки.
Сообщается, 22 февраля инкассаторы забрали 18,5 млн рублей из компании по проспекту Мира. Денежные средства должны были быть доставлены в центральный офис на Бакунинской улице, но до 26 февраля оставалась в хранилище на Автозаводской улице.
Вскрыв сумку, получатели обнаружили 4,5 млн рублей и бумажную «куклу», нарезанную в соответствии с размером купюр. По поступившему в полицию заявлению проводится доследственная проверка.
Ранее в столице мужчину убили из-за сумки.
Автор: Джанабилова Татьяна П