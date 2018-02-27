«Дом-2»: Гоген Солнцев с престарелой женой довели соседей любовными стонами
Звезда проекта «Дом-2» Гоген Солнцев с престарелой женой лет 75-80 довели соседей из в Пуэрто-Плато (Доминиканская Республика) своими не стихающими любовными стонами. Соответствующая информация появилась в СМИ.
37-летний красавчик и его седовласая избранница Екатерина после свадьбы уехали в медовый месяц. Молодожены поселись в отеле, где среди отдыхающих преобладали иностранцы, сообщает Дни.Ру. Выбор был сделан не случайно, паре хотелось отдохнуть от назойливых вопросов и комментариев россиян.
«Мы живем по соседству с «молодыми», хотя сначала думали, что это бабушка с внуком, сообщает . Ночью заснуть невозможно: постоянные стоны, крики. После нашей просьбы вести себя тише, Гоген обозвал нас плебеями. Они ведут себя развратно, по вечерам целуются в баре, а ночью продолжают сотрясать стены», - рассказали соседи пары.
37-летний красавчик и его седовласая избранница Екатерина после свадьбы уехали в медовый месяц. Молодожены поселись в отеле, где среди отдыхающих преобладали иностранцы, сообщает Дни.Ру. Выбор был сделан не случайно, паре хотелось отдохнуть от назойливых вопросов и комментариев россиян.
«Мы живем по соседству с «молодыми», хотя сначала думали, что это бабушка с внуком, сообщает . Ночью заснуть невозможно: постоянные стоны, крики. После нашей просьбы вести себя тише, Гоген обозвал нас плебеями. Они ведут себя развратно, по вечерам целуются в баре, а ночью продолжают сотрясать стены», - рассказали соседи пары.
Автор: Джанабилова Татьяна П