Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018
exclusive / Технологии

Эксперты разрушили миф о сильном несоответствии заявленной ёмкости смартфонов с фактическим значением
В процессе эксплуатации аккумулятор любого смартфона утрачивает ёмкость. Эксперты проверили исследование для проверки ряда слухов относительно батарей гаджетов. Один из мифов касательно аккумуляторов смартфонов КНР указывает, что те не отвечают заявленной ёмкости. Проверка помогла разрушить его.

Эксперты разрушили миф о сильном несоответствии заявленной ёмкости смартфонов с фактическим значением


Проверка проводилась с использованием 11 смартфонов от разных производителей. В их число вошли 8 устройств из КНР и ещё 3 продукта мировых брендов. Все девайсы были почти новыми, а батареи проработали меньше 10 циклов разряда-заряда. У большей части смартфонов расхождение заявленного показателя и фактического не более 5%, что считается приемлемым показателем, отмечает 4pda.ru.

Эксперты разрушили миф о сильном несоответствии заявленной ёмкости смартфонов с фактическим значением


Устройства A-брендов также отличаются ёмкостью несколько меньше заявленной. Исключением стал Moto Z2 Play, у которого ёмкость несколько выше номинала, тогда как UMIDIGI S2 Lite и 2 других смартфона из КНР показали себя в этом вопросе лучше, чем Apple iPhone 8 и ASUS Zenfone Max Plus M1.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 10:41
Читайте также
Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор
Все члены исполкома Федерации керлинга России
В Бурятии уменьшили размер доплат к пенсиям
Генсек ФИФА назвала ЧМ в России «величайшим шоу
Саудовским женщинам разрешили служить в армии
В Новосибирске 11-летний цыган женился на
РЖД предлагает упразднить список запрещенных для
В Верховной Раде ужесточили ответственность за
Дмитрий Рогозин призвал прекратить «утечку
Майк Тайсон посетил детский сад в Челябинске
В Японии прошел традиционный турнир по бою на
Курс доллара к рублю снизился до минимума апреля
Добавление комментария
Последние новости
27.02, 19:02 Новый Audi A6 расссекретили до официальной премьеры
27.02, 18:55 Honda отзовет в КНР более 370 тысяч автомобилей из-за
27.02, 18:49 Ученые: Слоны скрещивались с мамонтами
27.02, 18:40 «Холостяк»: Дарья Клюкина поборется за сердце Егора Крида
27.02, 18:32 В Башкирии при ДТП с участием автобуса и грузовика
27.02, 18:31 Глюкоза показала фото с занятий йогой с мужем
27.02, 18:26 Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор
27.02, 18:20 В Израиле найдено уникальное кольцо с образом Николая
27.02, 18:13 В Сети появились официальные фотографии рестайлинговой
27.02, 18:00 Жерар Депардье из-за проблем со здоровьем отменил
27.02, 17:53 Премьеру «Мстителей: Война бесконечности» вновь
27.02, 17:45 Все члены исполкома Федерации керлинга России выразили
27.02, 17:40 ЕСПЧ обязал Украину выплатить поджарившей яичницу на
27.02, 17:38 Алена Кравец нашла доказательства предоставления
27.02, 17:30 В Бурятии уменьшили размер доплат к пенсиям чиновников
27.02, 17:23 В Hyundai прогнозируют появление беспилотных автомобилей
27.02, 17:18 В Башкортостане три человека погибли в ДТП
27.02, 17:15 Поклонников Насти Каменской испугал изнеможенный внешний
27.02, 17:05 Samsung Galaxy J6 засветился на бенчмарке Geekbench
27.02, 16:58 Анастасия Волочкова оскорбила фанатку в ее Instagram