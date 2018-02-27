Эксперты разрушили миф о сильном несоответствии заявленной ёмкости смартфонов с фактическим значением
В процессе эксплуатации аккумулятор любого смартфона утрачивает ёмкость. Эксперты проверили исследование для проверки ряда слухов относительно батарей гаджетов. Один из мифов касательно аккумуляторов смартфонов КНР указывает, что те не отвечают заявленной ёмкости. Проверка помогла разрушить его.
Проверка проводилась с использованием 11 смартфонов от разных производителей. В их число вошли 8 устройств из КНР и ещё 3 продукта мировых брендов. Все девайсы были почти новыми, а батареи проработали меньше 10 циклов разряда-заряда. У большей части смартфонов расхождение заявленного показателя и фактического не более 5%, что считается приемлемым показателем, отмечает 4pda.ru.
Устройства A-брендов также отличаются ёмкостью несколько меньше заявленной. Исключением стал Moto Z2 Play, у которого ёмкость несколько выше номинала, тогда как UMIDIGI S2 Lite и 2 других смартфона из КНР показали себя в этом вопросе лучше, чем Apple iPhone 8 и ASUS Zenfone Max Plus M1.
Проверка проводилась с использованием 11 смартфонов от разных производителей. В их число вошли 8 устройств из КНР и ещё 3 продукта мировых брендов. Все девайсы были почти новыми, а батареи проработали меньше 10 циклов разряда-заряда. У большей части смартфонов расхождение заявленного показателя и фактического не более 5%, что считается приемлемым показателем, отмечает 4pda.ru.
Устройства A-брендов также отличаются ёмкостью несколько меньше заявленной. Исключением стал Moto Z2 Play, у которого ёмкость несколько выше номинала, тогда как UMIDIGI S2 Lite и 2 других смартфона из КНР показали себя в этом вопросе лучше, чем Apple iPhone 8 и ASUS Zenfone Max Plus M1.
Автор: Валерий Антонов