Иван Дорн подглядывал за мужчиной в туалете и опубликовал видео в Instagram
Иван Дорн опубликовал в Instagram необычное видео из туалета. Исполнитель "подсмотрел", как уборщик не только справлялся со своей работой, но и исполнял песню.
Дорн в последнее время не так и часто радует фанатов новыми работами и турами, поскольку с особенной аккуратностью относится к своему репертуару. Не так давно он презентовал очередной клип, в котором представил свое новое звучание. Кроме этого, звезда в последнее время изменился внешне - из слащавого мальчика он превратился в "лесоруба", отрастив довольно длинную бороду.
В последней публикации Иван Дорн показал, что "подглядел" в туалете. На видео видны только ноги и швабра уборщика. Он не только работает, а и параллельно исполняет песню. Судя по записи, исполнителя в кабинке уборщик не видел.
Видео фанатам Дорна понравилось. Многие отметили отличные вокальные данные неизвестного мужчины и предложили исполнителю взять его на бэк-вокал.
Дорн в последнее время не так и часто радует фанатов новыми работами и турами, поскольку с особенной аккуратностью относится к своему репертуару. Не так давно он презентовал очередной клип, в котором представил свое новое звучание. Кроме этого, звезда в последнее время изменился внешне - из слащавого мальчика он превратился в "лесоруба", отрастив довольно длинную бороду.
В последней публикации Иван Дорн показал, что "подглядел" в туалете. На видео видны только ноги и швабра уборщика. Он не только работает, а и параллельно исполняет песню. Судя по записи, исполнителя в кабинке уборщик не видел.
Видео фанатам Дорна понравилось. Многие отметили отличные вокальные данные неизвестного мужчины и предложили исполнителю взять его на бэк-вокал.
Автор: Артемов Сергей