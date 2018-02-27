Xiaomi Mi 7 может получить беспроводную зарядку
Xiaomi Mi 7 может получить функцию беспроводной зарядки. По информации от инсайдеров в китайской компании, корпус аппарата будет выполнен из стекла.
Аналогичная технология уже сейчас имеется у Apple iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Источники в компании отметили, что Wireless Power Consortium в будущем будет применяться во всех флагманах от бренда. Презентация Xiaomi Mi 7 должна состояться в текущем году, но концерн пока не обнародовал ни одного официального пресс-релиза об устройстве, что может говорить о переосмыслении его функционала.
По предварительной информации, прибор оснастят модулем Integrated Device Technology, производящимся несколькими американскими компаниями. По поводу того, насколько быстро он будет функционировать, пока ничего неизвестно. Объем батареи у девайса составит минимум 4 тысячи миллиампер часов.
Смартфон получит OLED-экран и функцию распознавания лица владельца. Также известно, что его представят в версиях с 6 и 8 гигабайтами оперативной памяти. В основу прибора будет положен чипсет Snapdragon 845 с интегрированным графическим адаптером. Продажи гаджета начнутся летом текущего года. По поводу его стоимости пока ничего точного не сообщается.
Аналогичная технология уже сейчас имеется у Apple iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Источники в компании отметили, что Wireless Power Consortium в будущем будет применяться во всех флагманах от бренда. Презентация Xiaomi Mi 7 должна состояться в текущем году, но концерн пока не обнародовал ни одного официального пресс-релиза об устройстве, что может говорить о переосмыслении его функционала.
По предварительной информации, прибор оснастят модулем Integrated Device Technology, производящимся несколькими американскими компаниями. По поводу того, насколько быстро он будет функционировать, пока ничего неизвестно. Объем батареи у девайса составит минимум 4 тысячи миллиампер часов.
Смартфон получит OLED-экран и функцию распознавания лица владельца. Также известно, что его представят в версиях с 6 и 8 гигабайтами оперативной памяти. В основу прибора будет положен чипсет Snapdragon 845 с интегрированным графическим адаптером. Продажи гаджета начнутся летом текущего года. По поводу его стоимости пока ничего точного не сообщается.
Автор: Махов Артем