Смартфон премиум-класса Moto E5 Plus засветился на официальных рендерах

Moto E5 Plus получит уменьшенную верхнюю рамку, позволяющую установить высокий экран. Нижняя часть напоминает устройство E4 Plus. В комплектацию входит стандартный 3,5-порт, USB, датчики, светодиодный индикатор, передняя камера.Эксперты считают, что производители отошли от привычной металлической конструкции и сделали корпус стеклянным. При увеличении рендерного снимка заметно отсутствие одного модуля камеры. Представленные изображения могут быть неточными.Ранее появилась информация о Moto G6 Plus