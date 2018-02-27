Смартфон премиум-класса Moto E5 Plus засветился на официальных рендерах
Новый смартфон премиум-класса Moto E5 Plus с экраном с соотношением сторон 18: 9 засветился на официальных рендерах. На выставке MWC-2018 устройство не покажут, поскольку производители запланировали закрытую презентацию. Сведения предоставил инсайдер Эван Бласс.
Moto E5 Plus получит уменьшенную верхнюю рамку, позволяющую установить высокий экран. Нижняя часть напоминает устройство E4 Plus. В комплектацию входит стандартный 3,5-порт, USB, датчики, светодиодный индикатор, передняя камера.
Эксперты считают, что производители отошли от привычной металлической конструкции и сделали корпус стеклянным. При увеличении рендерного снимка заметно отсутствие одного модуля камеры. Представленные изображения могут быть неточными.
Ранее появилась информация о Moto G6 Plus.
Moto E5 Plus получит уменьшенную верхнюю рамку, позволяющую установить высокий экран. Нижняя часть напоминает устройство E4 Plus. В комплектацию входит стандартный 3,5-порт, USB, датчики, светодиодный индикатор, передняя камера.
Эксперты считают, что производители отошли от привычной металлической конструкции и сделали корпус стеклянным. При увеличении рендерного снимка заметно отсутствие одного модуля камеры. Представленные изображения могут быть неточными.
Ранее появилась информация о Moto G6 Plus.
Автор: Джанабилова Татьяна П