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Выход Shenmue 3 запланирован на третий квартал 2018 года
Студия Ys Net, анонсировавшая компьютерную игру приключенческого жанра Shenmue 3 еще в 2015 году, видимо испытывает трудности с ее разработкой. Презентация игры намечена на конец 2018 года, но до сих пор вышей лишь один трейлер игры, к тому же лишенный лицевой анимации.

Выход Shenmue 3 запланирован на третий квартал 2018 года


На конференции MAGIC 2018, недавно прошедшей в княжестве Монако, студия Ys Net представила все тот же единственный трейлер нового приключенческого игрового проекта Shenmue 3. Эксперты отметили, что все персонажи до сих пор обладают "безмятежным выражением лиц", что делает их безликими и приводит к потере смысла происходящего. Для производства приключенческой компьютерной игры через Kickstarter разработчикам удалось собрать 6 млн. долларов, Shenmue 3 признан в 2015 году наиболее успешным краудфандинговым проектом.

Релиз игры намечен на конец 2018 года, но, судя по всему, специалистам компьютерной графики предстоит еще масса работы с лицевой анимацией героев, для придания им эмоций и более "живого" вида.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 10:55
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