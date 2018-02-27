В Сети появились рендеры безрамочного смартфона Blackberry Chost
В Сети появились рендеры безрамочного смартфона Blackberry Chost, готовящегося к дебюту в Индии. Соответствующая информация размещена на официальной странице инсайдера Эвана Бласса в микроблоге Twitter.
Представленные изображения практически не раскрывают характеристики Blackberry Chost. Видно, что спереди смартфон покрыт стеклом, обрамленным металлическими рамками. На наличие дактилоскопического сканера намеков нет, но возможно, он расположится сбоку. Гаджет получит слот для SIM-карты и антенную линию.
Технические особенности Blackberry Chost разработчики не раскрывают, впрочем, как и дату выхода на мировой рынок.
Ранее Blackberry обещала установить в свои устройства новые камеры.
Представленные изображения практически не раскрывают характеристики Blackberry Chost. Видно, что спереди смартфон покрыт стеклом, обрамленным металлическими рамками. На наличие дактилоскопического сканера намеков нет, но возможно, он расположится сбоку. Гаджет получит слот для SIM-карты и антенную линию.
Технические особенности Blackberry Chost разработчики не раскрывают, впрочем, как и дату выхода на мировой рынок.
Ранее Blackberry обещала установить в свои устройства новые камеры.
Автор: Джанабилова Татьяна П