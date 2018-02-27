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Шедевральные торты: Составлен ТОП-5 известных во всем мире кондитеров
Сегодня кондитерские изделия представляют собой не просто сладости, от употребления которых очень сложно отказаться. Они являются самым настоящим произведением искусства. В связи с тем, что эта индустрия за последнее время сделала огромный шаг вперед, журналисты издания «Актуальные новости» составили ТОП-5 кондитеров, которые стали известны по всему миру.

Шедевральные торты: Составлен ТОП-5 известных во всем мире кондитеров


Ренат Агзамов

Ренат Агзамов является чемпионом России по кондитерскому искусству, популярным пекарем среди звезд отечественного шоу-бизнеса. Уроженец Сочи уже в 7-летнем возрасте будущий кондитер выбрал профессию, начав пробовать себя в выпечке печенья и кексов. Спустя три года маленький мальчик научился самостоятельно печь хлеб. В детстве у Агзамова была копилка, денежных средств которой хватило на покупку первого миксера.

Шедевральные торты: Составлен ТОП-5 известных во всем мире кондитеров


В 15 лет он кулинар стал студентом профильного краснодарского училища. Его брат поддерживал увлечение выпечкой. В связи с семейными обстоятельствами родственникам пришлось вернуться в Сочи и отправиться работать. Агзамова взяли в кондитерский цех, а его брата – поваром в ресторан.

Шедевральные торты: Составлен ТОП-5 известных во всем мире кондитеров


В 2002 году Ренат Агзамов стал первым на чемпионате среди кондитеров в Краснодаре. Победа подтолкнула кулинара к переезду в Москву. Покорять столицу вместе с ним отправился и его брат. Нужно отметить, что в мегаполис родственники отправились без денег и связей. Первые полгода Агзамов работал в самых разных местах, порой его труд был абсолютно бесплатным, но он учился разнообразным техникам, поскольку приоритетом является профессиональный рост.

Ренат Агзамов считает началом своей карьеры тот период, когда он получил должность главного кондитера в ресторане «Ностальжи». Там кулинар проработал 2,5 года. Позже вместе с директором данного заведения он основал кейтеринг-сервис Creative Catering. Несмотря на успешность проекта, Ренат Агзамов решил прекратить партнерство и идти дальше. Впоследствии под кулинара была построена кондитерская фабрика «Фили Бейкер Премиум», которая сейчас работает по нескольким международным проектам.

Шедевральные торты: Составлен ТОП-5 известных во всем мире кондитеров


Сегодня Агзамов является самым знаменитым кондитером не только в РФ, но и в мире. Средняя цена килограмма его выпечки составляет 2500 рублей. Он признается, что самым прибыльным направлением остаются свадебные торты.

Сильвия Вейнсток

Этому кондитеру уже 82 года. Своей профессиональной деятельности она посвятила 30 лет. За свои шедевры Вейнсток удостоилась различных званий. Эту женщину порой называют Леонардо да Винчи в кулинарии и Дивой тортов. Ее клиенты – богатые и знаменитые: Роберт де Ниро, Эдди Мерфи, Майкл Дуглас, семья Кеннеди, Валентино, Лайза Минелли и другие. Восхищение вызывает тот момент, когда очередной кондитерский шедевр от Вейнсток въезжает в зал.

Шедевральные торты: Составлен ТОП-5 известных во всем мире кондитеров


Кулинар признается, что ей не сильно важно, как будет внешне выглядеть торт, в любом случае для нее он остается, прежде всего, изделием. На украшение одного элемента выпечки Вейнсток тратит огромное количество времени: от суток до недели.

Шедевральные торты: Составлен ТОП-5 известных во всем мире кондитеров


Как утверждает кулинар, она не является скульптором или художником, как ее часто называют в прессе. Вейнсток – дизайнер и кондитер. Своим навыками профессионал часто делится с учениками.

Седрик Гроле

Седрик Гроле является французским кондитером. Несмотря на свой молодой возраст, кулинару удалось занять должность ведущего шеф-повара пятизвёздочного отеля Le Meurice в Париже. О десертах кондитера ходят буквально легенды, а из желающих попробовать их выстраиваются огромные очереди.

Шедевральные торты: Составлен ТОП-5 известных во всем мире кондитеров


Свои готовые работы Гроле фотографирует и публикует в профиле в социальной сети Instagram. Количество его подписчиков превысило 800 тысяч. Свой успех французский кулинар объясняет любовью к работе и вдохновением, которые позволяет ему постоянно создавать самые настоящие шедевры посредством карамели и шоколада.

Шедевральные торты: Составлен ТОП-5 известных во всем мире кондитеров


Одной из главных «фишек» Гроле является десерт, по форме напоминающий кубик Рубика. Каждая деталь для него создается поваром вручную. Не менее аппетитно и эффектно смотрятся десерты в виде фруктов и цветов с нежной начинкой из шоколада.

Лаура Лукайдес

Кондитерская индустрия может показаться очень простым делом, но когда обычные люди начинают изучать работы мастеров, которые удостоились множества наград, то осознают, что для создания кулинарных шедевров требуются годы практики.

Шедевральные торты: Составлен ТОП-5 известных во всем мире кондитеров


Издание «Актуальные новости» предлагает взглянуть на работы молодого кондитера-самуочки Лауры Лукайдес. Это ремесло она осваивала самостоятельно без посещения профильных курсов.

Сейчас Лукайдес занимается созданием реалистичных десертов, варьирующихся от тортов в виде фасфуда, до сумок и даже животных. Ее самой масштабной работой является башня из кондитерских изделий. Она принимала участие в фестивале тортов Cake International. На создание данного шедевра у автора ушло 150 часов.

Шедевральные торты: Составлен ТОП-5 известных во всем мире кондитеров


Еще одной яркой работой является торт, получивший название «Воздушный шар». Это кондитерское изделие украсило обложку профильного журнала Cake Masters Magazine.

Сама же Лукайдес признается, что на пути к успеху ей предстоит пройти обучение и запомнить много материала. В ближайшем будущем кондитер планирует освоить технику по созданию человеческих лиц.

Динара Каско

Динара Каско является уроженкой украинского города Харьков. Она известна как мастер объединения архитектуры и выпечки. Кулинар подходит к своим десертам очень нетрадиционно. В результате появляются уникальные конструкции.

Шедевральные торты: Составлен ТОП-5 известных во всем мире кондитеров


Диана Каско имеет профильное образование архитектора, но реализовать себя харьковчанка решила как кондитер. По словам кулинара, у этих двух профессий есть немало общего, ведь только при правильном соединении форм, цветовых палитр, композиции, пропорций, текстуры может получиться самый настоящий шедевр.

Шедевральные торты: Составлен ТОП-5 известных во всем мире кондитеров


Для выпечки Каско используют специальные формы самостоятельно разработки в 3D MAX. Сначала они моделируются на компьютере, а потом распечатываются на специальном принтере, шлифуются, отливаются и затираются.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:11
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