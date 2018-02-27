Лорен Шмидт дописала сценарий пилотного выпуска сериала по “Ведьмаку”
Известная сценаристка Лорен Шмидт завершила работу над черновиком пилотного выпуска нового сериала по известной игре “Ведьмак”. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала радостную новость об этом, но подметила о возможных поправках и изменениях.
Как ранее стало известно, именно Лорен Шмидт будет исполнять роль продюсера и сценариста нового проекта от известного постановщика кинофильмов Netflix. Она с радостью приняла предложение, и теперь посредством социальных сетей держит в курсе происходящих работ всех интересующихся об экранизации игры. Проект ожидается отличного качества, потому как сценаристка известна своими работами над такими кинокартинами “Сорвиголова” и “Защитники” популярной компании Marvel Comics. Примет участие в съемках сериала Томас Багинский, до этого работавший режиссером вступительных роликов всех трех частей игр.
В прошлом году была опубликована информация о том, что сериал будет снят не полностью по сюжету игры, а больше всего по оригинальным романам, написанным Анджеем Сапковским. В основе сюжета сериала будет история о нестандартной семье, собранной вместе для противостояния опасному миру в борьбе за правду. Как утверждают работники Netflix, персонажи и сам сюжет будут достаточно оригинальны, забавны, с постоянной интригой и красочным развитием.
Остальные подробности об экранизации будут сообщаться постепенно, также как и актерский состав, дата выпуска и количество серий. В группах социальных сетей поклонники игры создают различные темы с опросами, где в главных ролях хотели бы видеть мировых звезд, таких как Николай Костер-Вальдау, Хью Джекмен, Киану Ривз, Скарлетт Йоханссон и другие.
Как ранее стало известно, именно Лорен Шмидт будет исполнять роль продюсера и сценариста нового проекта от известного постановщика кинофильмов Netflix. Она с радостью приняла предложение, и теперь посредством социальных сетей держит в курсе происходящих работ всех интересующихся об экранизации игры. Проект ожидается отличного качества, потому как сценаристка известна своими работами над такими кинокартинами “Сорвиголова” и “Защитники” популярной компании Marvel Comics. Примет участие в съемках сериала Томас Багинский, до этого работавший режиссером вступительных роликов всех трех частей игр.
В прошлом году была опубликована информация о том, что сериал будет снят не полностью по сюжету игры, а больше всего по оригинальным романам, написанным Анджеем Сапковским. В основе сюжета сериала будет история о нестандартной семье, собранной вместе для противостояния опасному миру в борьбе за правду. Как утверждают работники Netflix, персонажи и сам сюжет будут достаточно оригинальны, забавны, с постоянной интригой и красочным развитием.
Остальные подробности об экранизации будут сообщаться постепенно, также как и актерский состав, дата выпуска и количество серий. В группах социальных сетей поклонники игры создают различные темы с опросами, где в главных ролях хотели бы видеть мировых звезд, таких как Николай Костер-Вальдау, Хью Джекмен, Киану Ривз, Скарлетт Йоханссон и другие.
Автор: Тригуб Сергей