Ученые рассказали, почему людям не безразличны комментарии незнакомцев в Сети
Ученые из Хайфского университета установили, почему людям не безразличны комментарии незнакомцев в социальных сетях. По словам специалистов, отсутствие культуры и дипломатичного настроя в высказываниях задевает человека на подсознательном уровне.
Исследователи установили, что главной причиной появления «троллинга» в Сети является анонимность. Пользователь начинает чувствовать, что его не смогут найти его оппоненты, ввиду чего может позволить себе говорить гадости безнаказанно. Человек, на которого рушится не всегда конструктивная критика, также реагирует на все сказанное, так как не имеет возможности ответить обидчику или же принять какие-либо меры.
По информации от издания Planet Today, избежать излишних проблем с нервами при общении с комментаторами поможет игнорирование их высказываний в случае, если в них нет конструктивной критики. Ученые отмечают, что безысходность в данном случае имеет сильное воздействие на психологическое здоровье индивида, ввиду чего особо впечатлительным не стоит вникать в смысл фраз от «троллей» в свой адрес.
Исследователи установили, что главной причиной появления «троллинга» в Сети является анонимность. Пользователь начинает чувствовать, что его не смогут найти его оппоненты, ввиду чего может позволить себе говорить гадости безнаказанно. Человек, на которого рушится не всегда конструктивная критика, также реагирует на все сказанное, так как не имеет возможности ответить обидчику или же принять какие-либо меры.
По информации от издания Planet Today, избежать излишних проблем с нервами при общении с комментаторами поможет игнорирование их высказываний в случае, если в них нет конструктивной критики. Ученые отмечают, что безысходность в данном случае имеет сильное воздействие на психологическое здоровье индивида, ввиду чего особо впечатлительным не стоит вникать в смысл фраз от «троллей» в свой адрес.
Автор: Махов Артем