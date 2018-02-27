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Citroen привезет в Россию компактный кроссовер C3 Aircross
В марте текущего года компания Citroen начнет продажи на территории России нового компактного кроссовера C3 Aircross. По словам экспертов, этот автомобиль станет прямым конкурентом Hyundai Creta.

Citroen привезет в Россию компактный кроссовер C3 Aircross


Длина модели составила 4150 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1640 мм, колесная база – 2600 мм. Что касается дорожного просвета, то он достиг 165 мм. Французский производитель наделил C3 Aircross багажником на 410 литров. Если второй ряд сидений сдвинуть немного вперед, то показатель увеличится еще на 110 литров.

Главной изюминкой компакткросса является яркий дизайн и набор пакетов индивидуализации. В частности, компания предлагает свыше 90 комбинаций цветов окраски крыши, кузова, декоративных накладок и вставок.

Под капотом Citroen C3 Aircross будет расположен 3-цилиндровый движок на 1,2 литра, способный выдавать мощность 82 или же 110 лошадиных сил. Агрегат станет работать в паре с 5-ступенчатой МКПП или же АКПП. В качестве вариации покупатель сможет выбрать 1,6-литровый турбодизель на 110 лошадиных сил. Привод предлагается исключительно передний.

За базовую комплектацию новинки придется заплатить 1062000 рублей, топовая версия обойдется в 1242000 рублей.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:33
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