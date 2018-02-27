В Омске двух человек осудили за избиение и поджог «наркоторговца»
В Омске двух человек осудили за избиение и поджог «наркоторговца». Пострадавший скончался в больнице через несколько дней. Сведения об инциденте, произошедшем 14 октября, появились на официальном портале прокуратуры.
Сообщается, пьяные омичи 19 и 22 лет приняли обычного прохожего за торговца запрещенными препаратами. После нападения злоумышленники потушили мужчину и скрылись. Его обнаружили только утром следующего дня.
Во время расследования уголовного дела полицейские вышли на след подозреваемых. Задержанные вину не признали. Суд, рассматривающий дело по существу, вынес обвинительный вердикт, назначив злоумышленникам наказание в виде 8,10 и 9 лет тюрьмы, а также уплаты вдове 1,2 млн рублей.
Ранее в Омске осудили мужчину, совершившего двойное убийство из-за интимных снимков.
Сообщается, пьяные омичи 19 и 22 лет приняли обычного прохожего за торговца запрещенными препаратами. После нападения злоумышленники потушили мужчину и скрылись. Его обнаружили только утром следующего дня.
Во время расследования уголовного дела полицейские вышли на след подозреваемых. Задержанные вину не признали. Суд, рассматривающий дело по существу, вынес обвинительный вердикт, назначив злоумышленникам наказание в виде 8,10 и 9 лет тюрьмы, а также уплаты вдове 1,2 млн рублей.
Ранее в Омске осудили мужчину, совершившего двойное убийство из-за интимных снимков.
Автор: Джанабилова Татьяна П