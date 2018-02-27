В парадной дома в Санкт-Петербурге обнаружили труп без зубов, пальцев и половины стопы
В парадной на территории Санкт-Петербурга нашли труп, лишенный зубов, пальцев, а также половины стопы. Как отметил источник, 26 февраля в подвале жилого домостроения нашли останки мужчины, который не приписан к определенному месту жительства.
Указывается, что погибшему приблизительно 40 лет на вид. На левой ноге отсутствуют 5 пальцев, на правой – половина стопы. Помимо этого, у трупа нет половины правой руки. В соответствии с предварительной информацией, следы насилия на теле отсутствуют, сообщает inforeactor.ru. После находки труп был отправлен в морг в целях определения точных причин смерти.
Указывается, что погибшему приблизительно 40 лет на вид. На левой ноге отсутствуют 5 пальцев, на правой – половина стопы. Помимо этого, у трупа нет половины правой руки. В соответствии с предварительной информацией, следы насилия на теле отсутствуют, сообщает inforeactor.ru. После находки труп был отправлен в морг в целях определения точных причин смерти.
Автор: Валерий Антонов