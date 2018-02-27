В Чечне 10 человек пострадали при взрыве газа в частном доме
В Чечне в результате взрыва газового баллона пострадали 10 человек, из них 4 – дети. Об этом сообщили представители республиканского МЧС.
Взрыв произошел в жилом частном доме, расположенном в Шалинском районе в населенном пункте Автуры. На место случившегося оперативно прибыли экстренные службы.
По имеющимся данным, все пострадавшие госпитализированы. Об их состоянии здоровья пока ничего не сообщается. В ближайшее время пациентов переведут в ожоговое отделение больницы № 4 города Грозный.
На месте ЧП продолжают осуществлять работу подразделения пожарных и спасателей. В причинах случившегося предстоит разобраться специалистам.
Взрыв произошел в жилом частном доме, расположенном в Шалинском районе в населенном пункте Автуры. На место случившегося оперативно прибыли экстренные службы.
По имеющимся данным, все пострадавшие госпитализированы. Об их состоянии здоровья пока ничего не сообщается. В ближайшее время пациентов переведут в ожоговое отделение больницы № 4 города Грозный.
На месте ЧП продолжают осуществлять работу подразделения пожарных и спасателей. В причинах случившегося предстоит разобраться специалистам.
Автор: Валерия Орлова