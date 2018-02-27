США оценили силу российского «Терминатора»
Боевую машину огневой поддержки «Терминатор» оценили в США. По мнению западных журналистов, обновление вооружения существенно повысит оборонную способность России.
По предварительной информации, к 2018 году российская армия должна будет получить минимум 12 единиц «Терминаторов». Боевая машина на стадии разработки имела название «Объект 199». Она основана на более раннем вооружении, которое применялось СССР во время войны в Афганистане. Позднее Россия решила испытать его в рамках первой чеченской кампании.
«Текущая боевая машина имеет повышенную оборонную способность, ввиду чего сможет выдерживать даже обстрел из тяжелого вооружения. Она получила современное вооружение последнего поколения. В настоящее время точное описание «Терминатора» отсутствует, ввиду чего говорить о его возможностях рано», - пишут западные издания.
«Терминатор» выполнен на шасси Т-72 и имеет массу в 44 тонны. Боевая машина также была испытана в Сирии.
По предварительной информации, к 2018 году российская армия должна будет получить минимум 12 единиц «Терминаторов». Боевая машина на стадии разработки имела название «Объект 199». Она основана на более раннем вооружении, которое применялось СССР во время войны в Афганистане. Позднее Россия решила испытать его в рамках первой чеченской кампании.
«Текущая боевая машина имеет повышенную оборонную способность, ввиду чего сможет выдерживать даже обстрел из тяжелого вооружения. Она получила современное вооружение последнего поколения. В настоящее время точное описание «Терминатора» отсутствует, ввиду чего говорить о его возможностях рано», - пишут западные издания.
«Терминатор» выполнен на шасси Т-72 и имеет массу в 44 тонны. Боевая машина также была испытана в Сирии.
Автор: Махов Артем