В Санкт-Петербурге погиб зажатый погрузчиком кладовщик
26 февраля, около 16:00, в Санкт-Петербурге по трагической случайности погиб 25-летний кладовщик, голова которого оказалась зажатой между дверной коробкой и погрузчиком. Сведения об инциденте, случившемся в складском помещении по улице Салова, появились в СМИ.
Прибывшим по вызову сотрудникам МВД, очевидцы рассказали, что сотрудник склада управлял погрузчиком и, сдавая назад, не рассчитал траекторию движения. Голову молодого человека зажало, словно тисками. Медики не смогли помочь пострадавшему, он скончался задолго до их приезда. Проводится доследственная проверка.
Ранее в Северной столице мужчина погиб, упав с лестницы.
Прибывшим по вызову сотрудникам МВД, очевидцы рассказали, что сотрудник склада управлял погрузчиком и, сдавая назад, не рассчитал траекторию движения. Голову молодого человека зажало, словно тисками. Медики не смогли помочь пострадавшему, он скончался задолго до их приезда. Проводится доследственная проверка.
Ранее в Северной столице мужчина погиб, упав с лестницы.
Автор: Джанабилова Татьяна П