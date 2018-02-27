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Эксперты рассказали, как сэкономить на общественном транспорте в Москве
Большая часть пассажиров знает, что приобретать проездные билеты выгоднее, чем отдельно оплачивать поездки. Эксперты рассказали, как сэкономить затраты на общественный транспорт в Москве.

Эксперты рассказали, как сэкономить на общественном транспорте в Москве


В апреле актуальному билету «Тройка» исполнится пять лет. За эти годы появилось множество сервисов для приобретения талонов, администрация Москвы упразднила наименее популярные тарифы. Сегодня 90% пассажиров оплачивают проезд с помощью соответствующей карты. В случае выбора тарифа «Кошелек» одна поездка обойдется 36 рублей. К слову, при покупке бумажного билета цена составит 55 рублей.

Отдельно стоит остановиться на единых проездных, которые бывают трёх видов – на 20, 40 и 60 поездок. Стоимость одного бумажного билета составляет 55 рублей. Что касается проездного, то по нему поездка обойдется в 37,4 рубля. Самым экономичным является тариф на 60 поездок.

Наибольшей популярностью среди жителей Москвы пользуются безлимитные билеты. Сообщается, что их срок действия составляет 30, 90 и 365 дней. Преимуществом таких тарифов является экономия не только денежных средств, но и времени. Пакет на 30 дней выгоден тем людям, которые в день совершают три и более поездки. Более длительные билеты помогут сэкономить жителям столицы, пользующимся общественным транспортом два раза в день.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:50
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