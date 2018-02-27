Семьям погибших при крушении Ан-148 выплатили по 1 млн рублей
Семьям 71-го погибшего при крушении Ан-148 в Подмосковье выплатили по 1 млн рублей. Фонд социального страхования России уже перечислил необходимую сумму. Теперь их переведут на счета получателей.
Сергей Алещенко, председатель фонда, рассказал, что 16 семей денежную компенсацию уже получили. Речь идет о родных трагически погибших пассажиров и членах экипажа, оказавшихся на борту самолета для исполнения должностных обязанностей. Также средства переведены 1 семье из Оренбуржья, 9 из Москвы, 3 из Санкт-Петербурга, 3 из Саратова.
Напомним, крушение Ан-148 произошло 11 февраля.
Сергей Алещенко, председатель фонда, рассказал, что 16 семей денежную компенсацию уже получили. Речь идет о родных трагически погибших пассажиров и членах экипажа, оказавшихся на борту самолета для исполнения должностных обязанностей. Также средства переведены 1 семье из Оренбуржья, 9 из Москвы, 3 из Санкт-Петербурга, 3 из Саратова.
Напомним, крушение Ан-148 произошло 11 февраля.
Автор: Джанабилова Татьяна П