В новой модификации GTA V появились электромобили Tesla и огнемет Маска

При сотрудничестве со специалистами компании Tesla, работники Rockstar Games планируют сделать большое дополнение игры, с использованием автомобилей компании, включая в сюжет запуск электромобиля в космос. Пока такой проект только на стадии разработки, а новыми автомобилями можно наслаждаться в недавно выпущенной модификации. Пока сообщается о внедрении моделей Tesla в GTA Online, сетевом режиме GTA V, с дальнейшей поддержкой машин в карьере.Как стало известно из американских источников, модификация получилась не особо качественной и красиво выглядят автомобили только внешне, а различного рода повреждения представлены с ошибками. Не всегда остаются следы от пуль и столкновений, а вместо электрических двигателей – пустота. При этом предусмотрена возможность тюнинговать машину в Los Customs Auto, меняя и добавляя множество деталей по желанию. Как и для всех моделей автомобилей, у компании Rockstar Games нет права использования оригинального названия и для этого придумана вымышленная марка Voltic.Дополнительно в модификации будет использоваться огнемет компании Boring Company, принадлежащей Илону Маску, и сам гениальный изобретатель под именем Ивон Хэртс. Глава компаний Tesla и SpaceX давно является фанатом серий игр GTA, но пока не давал комментариев по поводу этой модификации. Все прототипы электрокаров создавались поклонниками игры, потому как некоторые из представленных моделей еще не выпущены серийно, а только недавно были представлены для общественности. В прошлом году уже были попытки сделать дополнения для GTA 4 и San Andreas, однако отсутствие детализации и относительно плохая прорисовка не вызвала особой популярности у геймеров.