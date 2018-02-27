Дженнифер Лоуренс призналась в невзаимной дружбе с Ким Кардашьян
Известная актриса Дженифер Лоуренс, которая никогда не скрывала, что смотрит реалити-шоу «Семейство Кардашьян», призналась в невзаимной дружбе с главной героиней Ким Кардашьян. Знаменитость дала откровенное интервью изданию The Wing.
По словам Лоуренс, она пришла в восторг от идеи побеседовать с Ким Кардашьян на шоу Джимми Киммела. Актриса была счастлива, что побывала в доме знаменитости. Как отметила Лоуренс, все члены звездной четы являются обаятельными и забавными.
«Все они очень хорошие люди, крепко связаны друг с другом», - добавила она.
По словам Лоуренс, она пришла в восторг от идеи побеседовать с Ким Кардашьян на шоу Джимми Киммела. Актриса была счастлива, что побывала в доме знаменитости. Как отметила Лоуренс, все члены звездной четы являются обаятельными и забавными.
«Все они очень хорошие люди, крепко связаны друг с другом», - добавила она.
Автор: Валерия Орлова