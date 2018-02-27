«КАМАЗ» купил почти половину акций одного из основных поставщиков «АвтоВАЗа»
«КАМАЗ» приобрел 49% акций «Объединенных автомобильных технологий», одного из ключевых поставщиков «АвтоВАЗа». Отметим, что держателем пакета акций обеих компаний-производителей транспорта является госкорпорация «Ростех».
Как стало известно, сумма средств, которые «КАМАЗ» вложил в покупку акций не раскрывается. Как удалось выяснить, что ФАС одобрила данную сделку в декабре прошлого года. Представители ведомства посчитали, что она не вызовет ограничение в уровне конкуренции. Как отмечал ранее гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин, на базе предприятий ОАТ могут сформировать индустриальный парк.
Речь идет о промышленной площадке АО «Димитровградский автоагрегатный завод». Соответствующий договор касательно сотрудничества в середине февраля был утвержден работниками администрации Ульяновской области. Группа «ОАТ» была основана в 2008-м. Её ключевой задачей является осуществление управления предприятиями, производящими автомобильные компонентов. В состав ГК вошли ДААЗ Штамп, ВАЗИНТЕРСЕРВИС, СААЗ Комплект, Сердобский машзавод, ЭВР, ОСВАР, Мотор-Супер, АвтоСвет и другие.
Как стало известно, сумма средств, которые «КАМАЗ» вложил в покупку акций не раскрывается. Как удалось выяснить, что ФАС одобрила данную сделку в декабре прошлого года. Представители ведомства посчитали, что она не вызовет ограничение в уровне конкуренции. Как отмечал ранее гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин, на базе предприятий ОАТ могут сформировать индустриальный парк.
Речь идет о промышленной площадке АО «Димитровградский автоагрегатный завод». Соответствующий договор касательно сотрудничества в середине февраля был утвержден работниками администрации Ульяновской области. Группа «ОАТ» была основана в 2008-м. Её ключевой задачей является осуществление управления предприятиями, производящими автомобильные компонентов. В состав ГК вошли ДААЗ Штамп, ВАЗИНТЕРСЕРВИС, СААЗ Комплект, Сердобский машзавод, ЭВР, ОСВАР, Мотор-Супер, АвтоСвет и другие.
Автор: Валерий Антонов