Владивосток называли новым российским криптоцентром
Владивосток назван новым российским криптоцентром. По информации от специалистов, правительственные чиновники и банкиры намерены в ближайшее время обсудить создание крипто-долин в РФ.
В рамках обсуждения специалисты Центробанка и исполнительной власти рассмотрели возможность создания нескольких ферм по майнингу. Представители Фонда Дальнего Востока выдвинули предложение организовать «долину», в рамках которой будут работать несколько тысяч устройств.
Исполнительный директор фонда Алексей Чекунов отметил, что нормативная база и риски организации «долины» уже обсуждались. По его словам, в случае успеха проекта он будет приносить большие доходы. Российские криптовалютные проекты в настоящее время имеют стоимость в 100 миллионов долларов. При этом они приносят более 5 процентов от общей суммы каждый день. Средства можно пустить на развитие отрасли.
«Русская крипто-долина» должна стать «полигоном» для испытания нормативных и технических подходов. Другие регионы ранее также высказывались с аналогичной инициативой, но об организации ферм майнинга пока речь не идет.
В рамках обсуждения специалисты Центробанка и исполнительной власти рассмотрели возможность создания нескольких ферм по майнингу. Представители Фонда Дальнего Востока выдвинули предложение организовать «долину», в рамках которой будут работать несколько тысяч устройств.
Исполнительный директор фонда Алексей Чекунов отметил, что нормативная база и риски организации «долины» уже обсуждались. По его словам, в случае успеха проекта он будет приносить большие доходы. Российские криптовалютные проекты в настоящее время имеют стоимость в 100 миллионов долларов. При этом они приносят более 5 процентов от общей суммы каждый день. Средства можно пустить на развитие отрасли.
«Русская крипто-долина» должна стать «полигоном» для испытания нормативных и технических подходов. Другие регионы ранее также высказывались с аналогичной инициативой, но об организации ферм майнинга пока речь не идет.
Автор: Махов Артем