В России могут принять закон о запрете притравочных станций
В России могут принять закон о запрете притравочных станций по подготовке охотничьих собак. Инициатива исходит от комитета по природопользованию и аграрно-продовольственной политике Совфеда. Документ будет рассмотрен на завтрашнем заседании.
В первой редакции один из авторов законопроекта спикер Вячеслав Володин предлагал полностью запретить деятельность контактной притравки. Палата отклонила документ, вызвавший бурную дискуссию.
Итоговая версия подразумевает запретить при подготовке собак жестокое обращение и нанесение физического вреда. При ограничении свободы животных рекомендовано держать в вольерах с ограждением.
В первой редакции один из авторов законопроекта спикер Вячеслав Володин предлагал полностью запретить деятельность контактной притравки. Палата отклонила документ, вызвавший бурную дискуссию.
Итоговая версия подразумевает запретить при подготовке собак жестокое обращение и нанесение физического вреда. При ограничении свободы животных рекомендовано держать в вольерах с ограждением.
Автор: Джанабилова Татьяна П