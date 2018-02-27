Российский космонавт сделал фото Самары с орбиты
Космонавт Антон Шкаплеров обнародовал снимок Самары из космоса. По словам специалиста, ночной город по красоте превзошел даже крупные западные мегаполисы.
«Самару можно назвать Родиной ракет «Союз». Именно носители, которые изготавливались на заводе РКЦ «Прогресс», применяются для доставки на орбиту грузовиков и пилотируемых бортов на МКС. Визуально Самара ничем не отличается от западных больших городов, а в некоторых случаях превосходит их по яркости. Идеальная форма расположения районов сразу же бросается в глаза», - написал Шкаплеров под обнародованным снимком. Подписчики космонавта поблагодарили его за публикацию и попросили делать как можно больше подобных фото.
Космонавт поблагодарил самарские предприятия за проделанную работу и вклад в развитие российской науки. По его словам, благодаря носителям «Союз» в свое время удалось покорить космос и выйти на орбиту, задав новый темп исследованиям межпланетного пространства.
Шкаплеров работает на МКС уже в четвертый раз. Впервые он отправился на космическую станцию в 2011 году в рамках очередной миссии. Специалист часто публикует снимки с орбиты, имея на своем аккаунте в Сети большое количество подписчиков.
«Самару можно назвать Родиной ракет «Союз». Именно носители, которые изготавливались на заводе РКЦ «Прогресс», применяются для доставки на орбиту грузовиков и пилотируемых бортов на МКС. Визуально Самара ничем не отличается от западных больших городов, а в некоторых случаях превосходит их по яркости. Идеальная форма расположения районов сразу же бросается в глаза», - написал Шкаплеров под обнародованным снимком. Подписчики космонавта поблагодарили его за публикацию и попросили делать как можно больше подобных фото.
Космонавт поблагодарил самарские предприятия за проделанную работу и вклад в развитие российской науки. По его словам, благодаря носителям «Союз» в свое время удалось покорить космос и выйти на орбиту, задав новый темп исследованиям межпланетного пространства.
Шкаплеров работает на МКС уже в четвертый раз. Впервые он отправился на космическую станцию в 2011 году в рамках очередной миссии. Специалист часто публикует снимки с орбиты, имея на своем аккаунте в Сети большое количество подписчиков.
Автор: Махов Артем