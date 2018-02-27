Ксения Бородина откровенно рассказала об отношениях с Курбаном Омаровым
Ксения Бородина хранит верность супругу Курбану Омарову. 34-летняя телеведущая проекта «Дом-2» рассказала о своей личной жизни в откровенном интервью для издания StarHit.
Бородина и Омаров узаконили отношения 2,5 года назад, но журналисты не оставляют семью в покое, постоянно публикуя слухи. Звезда решила откровенно поговорить об изменах и расставить все точки над «i».
«Мы живые люди и периодически ругаемся. В начале семейной жизни могли по две недели не разговаривать друг с другом, сейчас предпочитаем мириться до сна или в кровати. Лично мне в голову не придет искать замену Курбану, я по натуре верная и не желаю пачкаться в «грязи», - призналась Бородина.
Конфликт в паре возник в прошлом году, когда Бородина и Омаров хотели расстаться. Семье удалось преодолеть все трудности и стать крепче.
Ранее ведущая вступила в «Команду Путина».
Бородина и Омаров узаконили отношения 2,5 года назад, но журналисты не оставляют семью в покое, постоянно публикуя слухи. Звезда решила откровенно поговорить об изменах и расставить все точки над «i».
«Мы живые люди и периодически ругаемся. В начале семейной жизни могли по две недели не разговаривать друг с другом, сейчас предпочитаем мириться до сна или в кровати. Лично мне в голову не придет искать замену Курбану, я по натуре верная и не желаю пачкаться в «грязи», - призналась Бородина.
Конфликт в паре возник в прошлом году, когда Бородина и Омаров хотели расстаться. Семье удалось преодолеть все трудности и стать крепче.
Ранее ведущая вступила в «Команду Путина».
Автор: Джанабилова Татьяна П