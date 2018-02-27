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MediaTek представила 8-ядерный процессор Helio P60 на выставке MWC
Новый процессор на 8 ядер Helio P60 представила в рамках выставки MWC корпорация MediaTek. Известно, что новинка поддерживает, функционируя с однокристальной системой и каркасными библиотеками.

MediaTek представила 8-ядерный процессор Helio P60 на выставке MWC


Как было заявлено производителем, в Helio P60 присутствует многоядерный блок обработки разнообразных данных, а также технологией искусственного интеллекта NeuroPilot. Последний демонстрирует прекрасную совместимость с Caffe и Caffe2, Android NNAPI и TensorFlow,. Процессор, представленный на MWC, создан по схеме big.LITTLE и функционирует на максимальной частоте до двух герц.

Разработчики повысили до 70% производительность CPU, сравнительно с Helio P30 и P23. Исходя из заявлений экспертов, чипсет на 12% оказался эффективнее, чем его предшественники.

Встроенный в новинку контроллер LPDDR4x поддерживает частоту на 1,8 тысяч Ггц и память в 8 ГБ. При этом также присутствует модем 4G LTE и дополнительно имеются три детали, облегчающие работу многих модулей на камерах мобильных устройствах.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 12:44
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