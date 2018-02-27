В Нижневартовске россиянин спешил домой и угнал маршрутку
В Нижневартовске мужчина спешил домой и угнал микроавтобус. Как отмечают местные СМИ, инцидент случился 27 февраля.
Мужчина заметил, что водитель оставил ключи от автомобиля в замке зажигания. При этом в скором времени поездка завершилась из-за столкновения со столбом.
Правоохранители задержали 38-летнего угонщика. Установлено, что он работал по вахтовому методу и возвращался домой. Открыто уголовное дело касательно неправомерного использования транспортного средства без цели совершения хищения. Мужчина может быть заключен на срок до 5-ти лет.
Мужчина заметил, что водитель оставил ключи от автомобиля в замке зажигания. При этом в скором времени поездка завершилась из-за столкновения со столбом.
Правоохранители задержали 38-летнего угонщика. Установлено, что он работал по вахтовому методу и возвращался домой. Открыто уголовное дело касательно неправомерного использования транспортного средства без цели совершения хищения. Мужчина может быть заключен на срок до 5-ти лет.
Автор: Валерий Антонов