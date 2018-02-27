Скончалась народная артистка СССР Татьяна Карпова
Татьяна Карпова, являющаяся старейшей актрисой Московского академического театра им. Маяковского, скончалась на 103-м году жизни. Об этом представителям СМИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
По имеющимся данным, сердце Карповой остановилось вчера, 26 февраля. О времени и месте прощания информация пока отсутствует.
В 1932 году Карпова стала студенткой Харьковского музыкально-театрального техникума, однако вскоре отправилась покорять Москву, где сдала экзамен в школе при МХАТ-2. Администрация приняла начинающую артистку в качестве свободного слушателя. Позже Карпова перешла учиться на курс к Марии Бабановой, которая преподавала при Московском театре Революции.
После окончания училища актрису приняли в труппу театра имени Маяковского, в нем она прослужила всю жизнь. Карпова дебютировала в спектакле «Молодая гвардия» в роли Люки Шевцовой. За свою карьеру актриса сыграла множество ролей. Последними ее спектаклями стали следующие: «Банкрот», «Кошка на раскаленной крыше», «Дети Ванюшина».
По имеющимся данным, сердце Карповой остановилось вчера, 26 февраля. О времени и месте прощания информация пока отсутствует.
В 1932 году Карпова стала студенткой Харьковского музыкально-театрального техникума, однако вскоре отправилась покорять Москву, где сдала экзамен в школе при МХАТ-2. Администрация приняла начинающую артистку в качестве свободного слушателя. Позже Карпова перешла учиться на курс к Марии Бабановой, которая преподавала при Московском театре Революции.
После окончания училища актрису приняли в труппу театра имени Маяковского, в нем она прослужила всю жизнь. Карпова дебютировала в спектакле «Молодая гвардия» в роли Люки Шевцовой. За свою карьеру актриса сыграла множество ролей. Последними ее спектаклями стали следующие: «Банкрот», «Кошка на раскаленной крыше», «Дети Ванюшина».
Автор: Валерия Орлова