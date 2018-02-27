Исследованием гиалуроновой кислоты займутся биохимики в Осетии
В Осетии Владикавказский научный центр РАН и Северо-Осетинский университет заключили соглашение о создании новой биохимической лаборатории на базе кафедры фармации. В ней биохимики приступят к исследованию свойств гиалуроновой кислоты, ее вреда и пользы для человеческого организма.
Ученые будут исследовать гиалуроновую кислоту и ее взаимодействие с другими химическими соединениями, также будут проведены работы по изучению влияния этой кислоты на организмы млекопитающих и человека. Новую биохимическую лабораторию обеспечат современным научным оборудованием, которое предоставит ВНЦ РАН. В границах подписанного соглашения, сотрудники научного центра РАН Владикавказа и их коллеги из Северо-Осетинского университета проведут также серию других научных исследований и экспериментов.
Известно, что Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН также будет партнером новой биохимической лаборатории.
Ученые будут исследовать гиалуроновую кислоту и ее взаимодействие с другими химическими соединениями, также будут проведены работы по изучению влияния этой кислоты на организмы млекопитающих и человека. Новую биохимическую лабораторию обеспечат современным научным оборудованием, которое предоставит ВНЦ РАН. В границах подписанного соглашения, сотрудники научного центра РАН Владикавказа и их коллеги из Северо-Осетинского университета проведут также серию других научных исследований и экспериментов.
Известно, что Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН также будет партнером новой биохимической лаборатории.
Автор: Артемов Сергей