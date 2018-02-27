Тимур Еремеев устал от судов с Кариной Мишулиной
Тимур Еремеев устал от судов со своей сестрой Кариной Мишулиной, принявшей решение продолжить тяжбы. Соответствующий пост актер разместил в микроблоге Instagram.
26 февраля Еремеев порадовал фанатов новым снимком, на котором запечатлен в светлой куртке и черной кепке. Комментарий к посту оказался печальным. В нем актер выражал разочарование в связи с поступками сестры.
«На фото изображен человек, сестра которого обожает судиться. Следующее слушание назначено на 2 марта», - написал артист.
Суть дела раскрывают хэштеги, согласно которым, Еремеев не поедет на заседание, так как не видит смысла тратить свое время и не хочет привлекать внимание корреспондентов.
Ранее сообщалось, что тест-ДНК актера оказался ложным.
26 февраля Еремеев порадовал фанатов новым снимком, на котором запечатлен в светлой куртке и черной кепке. Комментарий к посту оказался печальным. В нем актер выражал разочарование в связи с поступками сестры.
«На фото изображен человек, сестра которого обожает судиться. Следующее слушание назначено на 2 марта», - написал артист.
Суть дела раскрывают хэштеги, согласно которым, Еремеев не поедет на заседание, так как не видит смысла тратить свое время и не хочет привлекать внимание корреспондентов.
Ранее сообщалось, что тест-ДНК актера оказался ложным.
Автор: Джанабилова Татьяна П